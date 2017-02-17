Передача Исаакиевского собора РПЦ станет символом примирения, уверен патриарх Кирилл

14:17, 17 февраля 2017, ПАИ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл считает, что передача Исаакиесвкого собора Русской православной церкви может стать символом примирения народа. Об этом он заявил, выступая на заседании Высшего церковного совета РПЦ, пишет ТАСС.

«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворение согласия и взаимного прощения», - сказал патриарх.

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ на основании подписанного в 2010 году федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

Противники передачи собора подали иск к Смольному, в котором оспорили решение городских властей, однако суд отказал в принятии иска в производство. Петицию в интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тысяч человек. В Петербурге прошло несколько митингов протеста, в последнем из них 28 января приняло участие около 2 тысяч горожан.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А321 над Синаем, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.