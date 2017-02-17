Проект «Музредакция» расскажет о музыкальный жизни и действительности Пскова

13:48, 17 февраля 2017, ПАИ

В субботу, 18 февраля, на канале ГТРК «Псков» стартует проект о музыкальной жизни города «Музредакция». Об этом сообщается на сайте телеканала.

Молодёжные концерты и клубные тусовки, интервью с интересными людьми, а также постоянная рубрика «Винил» от Андрея Константинова - все это можно будет увидеть проекте.

«Это определенная реакция, так или иначе, на действительность. Это не просто музыка и не просто перечень групп, которые есть в городе. Это такое отражение что ли, наш взгляд через музыку на действительность», - рассказал один из организаторов проекта, режиссер ГТРК «Псков» Мурад Камалов.

Звукорежиссер телерадиокомпании Вадим Цветков также добавил, что планируется снять серию фильмов, конечная цель - фестиваль, который будет состоять из групп, о которых рассказывается в проекте. «Мы хотим собрать всех вместе. Мы хотим показать, что в нашем городе есть достойные люди, на которых стоит обратить внимание», - пояснил он.

Следите за новостями проекта можно в официальной группе в соцсети «ВКнонтакте».