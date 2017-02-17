В Псковском театре кукол отпразднуют Масленицу и презентуют «Царевну-лягушку»

15:32, 17 февраля 2017, ПАИ

24, 25, 26 февраля в 12:00 и 14:00 в Псковском театре кукол будет проходить народное празднование Масленицы. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«По сложившейся традиции праздник будет состоять из двух частей. Театрализованная «Масленица» на сцене театра с задорными танцами, шутками, играми и потешками», - рассказали организаторы праздника.

А затем состоится премьера спектакля «Царевна-лягушка» для детей от 3-х лет. «Необыкновенная, волшебная история о чудесных приключениях царского сына и Василисы Прекрасной», - говорится в анонсе мероприятия и отмечается также, что всех гостей ждёт сладкое угощение.

Добавим, цена билета – 220 рублей.