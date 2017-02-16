Четыре матча пройдут в выходные в рамках Чемпионата Псковской области по хоккею

14:49, 17 февраля 2017, ПАИ

В предстоящие выходные, 18 и 19 февраля, в Ледовом дворце Пскова пройдут четыре матча в рамках Чемпионата области по хоккею 2016/2017. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 18 февраля в 19:45 на лед выйдут команды «Красный город» и «Барсы», а в 21:00 – команды «Звезда» и «Легион». На следующий день в 20:15 состоится встреча «Порхов» – «Старт» (Себеж), в 21:30 - «Псков» – «Родина» (НХЛ, ½ финала).

В День защитника Отечества, 23 февраля, за победу будут бороться «Автофаворит» и «Гвардия», начнётся поединок в 10:00. На 11:15 запланирована игра команд «Ганза» и «Невель». В 14:00 состоится «Матч звёзд 2017».