В Псковскую область не пропустили 20 тонн белорусского картофеля

15:19, 17 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 17 февраля, в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запретили ввоз из Белоруссии партии продовольственного картофеля весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало несоответствие наименования перемещаемой продукции, указанного на маркировке упаковки, и установленного в результате контроля. Груз вернули на сопредельную территорию.