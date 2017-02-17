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Экономика

В Псковскую область не пропустили 20 тонн белорусского картофеля

Сегодня, 17 февраля, в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запретили ввоз из Белоруссии партии продовольственного картофеля весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало несоответствие наименования перемещаемой продукции, указанного на маркировке упаковки, и установленного в результате контроля. Груз вернули на сопредельную территорию.

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