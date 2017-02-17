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Общество

Росгвардия получила высшую юридическую премию «Фемида»

Росгвардия стала лауреатом Высшей юридической премии «Фемида». Диплом и высший знак отличия премии - статуэтка богини правосудия Фемиды - в торжественной обстановке были вручены заместителю директора Росгвардии генерал-лейтенанту Сергею Лебедеву. Об этом сообщает «Российская газета».

Экспертный совет премии решил, что ведомство заслуживает награды в номинации «Право и национальная безопасность» за тот значительный объем работы, что проделан  за относительно короткое время военнослужащими и сотрудниками Росгвардии по совершенствованию правовых основ обеспечения государственной и общественной безопасности, правопорядка и конституционного строя.

Напомним, что Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации была образована весной прошлого года указом президента. В структуру службы входят войска национальной гвардии, созданные на базе внутренних войск МВД России, специальные отряды быстрого реагирования подразделения и мобильные отряды особого назначения (СОБР и ОМОН), подразделения вневедомственной охраны, главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы и т.д.

«Фемида» является одной из самых авторитетных правовых наград страны и самой старейшей. С 1996 года она вручается российским и зарубежным юристам, государственным и общественным деятелям России и других стран. 

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