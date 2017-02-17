Google передумала покрывать всю Землю интернетом с помощью аэростатов

17:29, 17 февраля 2017, ПАИ

Google и подразделение Alphabet передумали запускать проект Project Loon, в рамках которого планировалось запустить сеть аэростатов, раздающих интернет по всему миру. Вместо этого авторы намерены с помощью той же системы обеспечить интернетом только нуждающиеся районы. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Авторы проекта заявили, что гораздо разумнее запустить ограниченное количество шаров в проблемных районах, чем пытаться обеспечить интернетом всю Землю.

Руководитель Project Loon Астро Теллер (Astro Teller) рассказал в блоге компании, что такой подход с большей вероятностью окажется прибыльным.

«Алгоритмы Project Loon позволяют нам управлять небольшими группами шаров, чтобы сформировать область над конкретным регионом, где людям нужен интернет. Мы сможем запустить проект над определённым регионом в течение нескольких недель, а не месяцев, потому что нам нужно меньше времени для запуска и управления аэростатами», - пояснил руководитель Project Loon Астро Теллер.

Он добавил, что такой подход поможет уменьшить затраты на эксплуатацию, благодаря чему Project Loon сможет быстрее стать реальностью. По его примерным оценкам, в ближайшем запуске будут задействованы от 10 до 30 аэростатов.

Отметим, что компания Google занимается проектом Project Loon с 2011 года. В 2014 году инженеры компании сообщили, что их возможности позволяют запускать по шару каждые 15 минут, которые способны держаться в воздухе до шести месяцев. К проекту подключились провайдеры Telkomsel, Indosat и XL Axiata, обеспечивающие передачу сигнала от одного аэростата к другому.