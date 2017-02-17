Открытки Февральской революции обсудят на встрече клуба филокартистов в Пскове

16:02, 17 февраля 2017, ПАИ

18 февраля в 11:00 состоится заседание клуба филокартистов, созданного на базе отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки. Темой разговора станут открытки Февральской революции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

«Современники сравнивали революцию с «возрождением», «воскресением», «воскрешением» России и ее народа. Грандиозный переворот сравнивался с Пасхой. Часто и ритуалы Пасхи использовались современниками для выражения своего отношения к происходящему. Но если революция часто сравнивалась с Пасхой, то и Пасха сопоставлялась подчас с революцией. Продавались даже пасхальные открытки с характерным и политически актуальным поздравлением «Христос Воскресе. Да здравствует республика», – отметил доктор исторических наук Борис Колоницкий.

Добавим, что псковская встреча приурочена к 100-летию Февральской революции 1917 года. Заседание состоится на первом этаже в отделе литературы по культуре и искусству.