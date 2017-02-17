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Общество

Псковэнерго предупреждает псковичей о плановом отключении электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» на период проведения ремонтных работ в сетях производит плановые отключения электроэнергии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

С февраля 2017 года с графиком отключений потребители могут ознакомиться на портале ПАО «МРСК Северо-Запада» в разделе «Потребителям» «Передача электроэнергии»  или уточнить по телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада  8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).  

Кроме того, эту информацию энергетики направляют в администрации сельских поселений либо в соответствующие РЭУ, ТСЖ или УК.  В целях более массового оповещения населения в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении информации о плановых отключениях электроэнергии на официальных сайтах администраций муниципальных районов Псковской области.

Ограничение электроснабжения потребителей обусловлено плановыми ремонтными работами, носит кратковременный характер и необходимо для обеспечения безопасности персонала.  В процессе эксплуатации любое оборудование, в особенности электросетевое, требует постоянного обслуживания. Специалисты «Псковэнерго» регулярно проводят диагностику и   профилактический ремонт энергообъектов,  осуществляют расчистку трасс линий электропередачи. Все эти мероприятия позволяют значительно снизить аварийность и избежать технологических нарушений в сетях в период максимальных нагрузок. 

Ограничение подачи электроэнергии осуществляется в соответствии с графиком, в дневные часы, когда большинства потребителей нет дома. Максимальный период ремонтных работ не превышает нескольких часов. При проведении масштабной реконструкции сетей и подстанций периодические ограничения электроснабжения могут производиться на протяжении нескольких дней с обязательным включением света в вечернее время.

«Псковэнерго» просит пониманием отнестись к временным неудобствам из-за отсутствия электроснабжения.

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