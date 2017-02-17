Псковский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев в рамках новой программы льготного финансирования

14:46, 17 февраля 2017, ПАИ

Псковский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Льготное кредитование в Псковской области уже получила компания ООО «Добручи-2».

В настоящее время банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанком заключено кредитных договоров на общую сумму 6,3 млрд рублей. Для этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии.

Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.