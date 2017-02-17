0
14:50
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
12:17
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
11:31
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
21:35
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
12:49
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
Еще новости
Экономика

Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке

Сегодня, 17 февраля, на конференции «Инновации рынка недвижимости» глава Сбербанка Герман Греф заявил об изменении подхода банка к формированию процентных ставок и о снижении ипотечной ставки до 10,9% при покупке недвижимости на первичном рынке. А в некоторых случаях эта ставка может составить до 10,4%, сообщили Псковскому агентству информации представители делегации «Авентин – Псков».

В случае, если кредит будет оформляться на приобретение недвижимости на вторичном рынке, ставка составит 10,75-12,25%. Как всегда, при начислении процентной ставки будут учитываться размер первоначального взноса и срок кредита. Это значит, что у «первички» вновь появился шанс показать неплохой рост в наступившем году. Но и для вторичного фонда обозначенные ставки вселяют надежду на оживление рынка «не новой» недвижимости.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
17 февраля 2017
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
16 февраля 2017
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
15 февраля 2017
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
14 февраля 2017
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
13 февраля 2017
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций 16
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 19
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен

Идет загрузка...