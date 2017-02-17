Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке

14:50, 17 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 17 февраля, на конференции «Инновации рынка недвижимости» глава Сбербанка Герман Греф заявил об изменении подхода банка к формированию процентных ставок и о снижении ипотечной ставки до 10,9% при покупке недвижимости на первичном рынке. А в некоторых случаях эта ставка может составить до 10,4%, сообщили Псковскому агентству информации представители делегации «Авентин – Псков».

В случае, если кредит будет оформляться на приобретение недвижимости на вторичном рынке, ставка составит 10,75-12,25%. Как всегда, при начислении процентной ставки будут учитываться размер первоначального взноса и срок кредита. Это значит, что у «первички» вновь появился шанс показать неплохой рост в наступившем году. Но и для вторичного фонда обозначенные ставки вселяют надежду на оживление рынка «не новой» недвижимости.

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