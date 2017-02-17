Жителям псковского переулка Дружбы рассказали о правилах пожарной безопасности

16:13, 17 февраля 2017, ПАИ

17 февраля отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с участковым уполномоченным полиции провели профилактический рейд в жилом секторе города Пскова. Рейдом был охвачен жилой сектор, расположенный в переулке Дружбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространили 60 информационных листовок, провели профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и газового оборудования. Под роспись были проинструктированы 10 человек.