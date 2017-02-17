В прокуратуре подтвердили, что укладка асфальта на двух улицах Пскова проводилась с нарушениями нормативов

16:46, 17 февраля 2017, ПАИ

В прокуратуре подтвердили, что укладка асфальта на улице Детской и Георгиевской в Пскове проводилась с нарушениями нормативных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения «Убитые дороги».

«В конце декабря псковичи могли наблюдать, как асфальт в центре города на улице Детской и Георгиевской укладывался при низких температурах. В связи с этим депутат Госдумы Александр Васильев направил обращения в прокуратуру региона и администрацию Пскова», - отметили в «Убитых дорогах».

Прокурорская проверка подтвердила, что 28 и 30 декабря 2016 года исполнитель контракта - ООО «Эгле» в нарушение требований пункта 10.16 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», регламентирующего производить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха не ниже 0°С, выполнял укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на улицах Георгиевской и Детской.

Согласно сведениям Псковского гидрометцентра 28 декабря 2016 года температура воздуха в городе Пскове составила от -1,7 до -0,3 градусов, что ниже допустимого СНиП значения, 30.12.2016 - от +1,6 до 2,6 градусов.

Свежеуложенный асфальт проверила испытательная производственная дорожно-строительная лаборатория ООО «ДСУ-25» - нарушений требований обязательных строительных норм и правил по укладке нижнего слоя асфальта не установлено.

Администрация Пскова заверила, что в весенне-летний период, перед проведением работ по укладке верхнего слоя асфальта, будут взяты дополнительные пробы уложенного асфальта с целью определения его качества. При неудовлетворительных показателях нижний слой асфальта на улицах Детской и Георгиевской будет демонтирован и заменен за счет подрядной организации.

При этом было установлено, что заказчиком работ в связи с неисполнением муниципального контракта в установленный срок, ненадлежащим образом осуществлялся контроль за исполнением подрядчиком условий контракта, что противоречит положениям части 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ.

По этому факту городской прокурор направил сводное представление в адрес главы администрации Пскова.

«Более того, в ходе проверки выявлены изменения существенных условий контракта при его исполнении, что является нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. В связи с этим в отношении начальника Управления строительства и капитального ремонта принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ», - подчеркнули в движении «Убитые дороги».

Напомним, на улице Детской и Георгиевской в конце декабря проводилось восстановление асфальтового покрытия после прокладки сетей. Согласно контракту, срок выполнения работ перенесен на 1 июня 2017 года.