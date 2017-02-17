Конкурс стенгазет провели среди осужденных исправительной колонии в Великих Луках

15:53, 17 февраля 2017, ПАИ

В исправительной колонии № 5, расположенной в Великих Луках, состоялся смотр-конкурс художественных стенгазет, посвященных 2017 году - Году экологии в России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, осужденные каждого отряда изготовили стенгазеты.

По условиям смотра-конкурса осужденным предлагалось за определенный срок разместить в комнатах воспитательной работы одну газету на тему «2017 год-Год экологии в России». В работах они отобразили свое видение этой проблемы в России.

Кроме того, осужденные рисовали логотипы, которые смогут привлечь внимание граждан к обозначенной проблеме.

В итоге из множества вариантов были отобраны самые интересные работы, заключили в ведомстве.