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Общество

Конкурс стенгазет провели среди осужденных исправительной колонии в Великих Луках

В исправительной колонии № 5, расположенной в Великих Луках, состоялся смотр-конкурс художественных стенгазет, посвященных 2017 году - Году экологии в России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, осужденные каждого отряда изготовили стенгазеты. 

Фото пресс-службы ведомства

По условиям смотра-конкурса осужденным предлагалось за определенный срок разместить в комнатах воспитательной работы одну газету на тему «2017 год-Год экологии в России». В работах они отобразили свое видение этой проблемы в России.

Кроме того, осужденные рисовали логотипы, которые смогут привлечь внимание граждан к обозначенной проблеме.

В итоге из множества вариантов были отобраны самые интересные работы, заключили в ведомстве.

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