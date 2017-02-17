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Общество

Осужденные колонии в Островском районе получили помощь юристов

Исправительную колонию № 2, расположенную в деревне Крюки Островского района, посетили представители Псковского филиала Академии ФСИН России под председательством доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Андрея Щербакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Фото пресс-службы ведомства

В ходе работы юридической клиники лицам, отбывающим наказание в исправительном учреждении, была оказана практическая помощь по разъяснению законодательства Российской Федерации. Осужденные, обратившиеся с различными вопросами личного характера, получили квалифицированные ответы.

Добавим, УФСИН России по Псковской области давно и тесно взаимодействует с юридической клиникой Псковского филиала Академии ФСИН России. Специалисты на постоянной основе посещают исправительные учреждения региона. Таким образом, осужденным предоставляется возможность разрешить наиболее сложные юридические вопросы.

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