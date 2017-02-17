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Общество

В связи с обильными осадками псковичей призывают быть осторожнее на дорогах

Вследствие резкого ухудшения погодных условий псковская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения строго соблюдать требования  безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с обильными осадками в виде дождя и снега псковским водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, максимально соблюдать боковой интервал и скорость движения, избегать резких торможений и ускорений, поскольку это может привести к неуправляемому заносу автомобиля.

Пешеходам напоминают о необходимости быть осторожными на проезжей части в условиях плохой видимости и гололеда. Переходить проезжую часть дороги следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток важно использовать на одежде световозвращающие элементы.

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