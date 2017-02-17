Псковская библиотека приглашает поучаствовать в конкурсе «Сказочный мир Шарля Перро»

16:28, 17 февраля 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает принять участие в конкурсе рисунков «Сказочный мир Шарля Перро», посвященном 320-летию сказок «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик», «Синяя борода», «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями» французского сказочника Шарля Перро. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

До 17 марта нужно создать свою иллюстрацию к одной из сказок и принести ее в Псковскую областную библиотеку для детей и юношества имени В. А. Каверина по адресу: город Псков, Сиреневый бульвар, 3.

Работа может быть выполнена в технике гуаши, акварели, пастели, карандаша или в смешанной технике. Предпочтительный размер рисунка - А3. Принимаются также коллективные работы на общем формате ватмана А1. На обороте рисунка необходимо указать название образовательного учреждения, класс/группу, фамилию и имя автора рисунка, ФИО преподавателя или родителя, контактный телефон, также ставится пометка о посещении ребенком художественной школы (кружка).

При создании иллюстраций организаторы конкурса советуют попробовать использовать элементы национальной культуры Франции (интерьера, костюма, быта и так далее).

Победители конкурса получат дипломы и призы, а все участники - благодарственные письма. Кроме того, по итогам конкурса в библиотеке будет организована художественная выставка.

Фотографии всех работ планируется разместить в альбоме группы «Таланты и поклонники» в социальной сети «ВКонтакте».

Справки можно получить телефону 8 (8112) 68-20-19. Положение о конкурсе опубликовано на сайте библиотеки.