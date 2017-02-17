Гости церемонии награждения победителей «Народного признания» увидят результат фотоакции «Один день Пскова»

15:37, 17 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 17 февраля, гости церемонии награждения победителей общественной премии Псковской области «Народное признание 2016», которая пройдёт в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, увидят фотографии, сделанные в День города, 23 июля 2016 года, в рамках акции «Один день Пскова». Напомним, эта акция была приурочена к 15-летию Псковского агентства информации.

В ней приняли участие фотокорреспонденты «Медиа-холдинга Псковской области», а также псковичи, которые размещали сделанные в этот день фотографии в соцсетях с хэштегом #одинденьпскова или присылали их на редакционную почту ПАИ. От сторонних авторов поступило более 100 фотографий, ещё несколько сотен снимков были сделаны сотрудниками холдинга.

На церемонии награждения победителей «Народного признания» будет представлена выборка из 50 фотографий.