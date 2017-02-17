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Общество

В Пскове построили первый надземный пешеходный переход

 В Пскове, на Ленинградском шоссе,  около 16-й школы, построили первый в городе надземный пешеходный переход. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

«Переход был построен в связи с трагическим случаем, который произошел четыре года назад. Третьеклассницу Дашу на Ленинградском шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе сбил таксист. Девочка получила черепно-мозговую травму и пять дней провела в реанимации. Сейчас Даша на индивидуальном обучении. Она живет с неоперабельной кистой мозга, и врачи не дают никаких прогнозов», - напоминает издание.

После аварии Анна Разживина обратилась к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой решить проблему безопасности учеников 16-й школы. Из-за федеральной принадлежности трассы администрация области в одностороннем порядке решить этот вопрос не могла. Сначала подали заявку в Севзапуправтодор, заручились поддержкой замминистра транспорта Белозерова.

«Перед самым новым годом, как только переход сдали в эксплуатацию, мы сводили детей туда на экскурсию», - говорит директор школы №16 Светлана Данилова. – Все рассказали, показали, предупредили, чтобы не вздумали развлекаться граффити!»

Директор школы № 16 считает, что для безопасности детей необходимы камеры по всей длине перехода. «Также должен быть знак «Внимание, камера!», - говорит она. – Это обезопасит детей от неадекватных взрослых. В темное время суток ходить одному по переходу страшно».

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