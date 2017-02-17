90 люстр осветят Великолукский драмтеатр после реконструкции

16:26, 17 февраля 2017, ПАИ

В ходе реконструкции и технического переоснащения Великолукского драматического театра в здании будет установлено новое освещение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки со ссылкой на председателя комитета культуры Валентину Зандер.

В залах и фойе театра появятся 89 люстр и 113 бра, а зрительный зал будет освещать люстра из 80 лампочек.

После ремонта драматический театр станет не только светлее, но и просторнее: за время реконструкции общая площадь театра увеличилась почти на тысячу метров.

Сейчас во всем здании театра установлены новые окна, обновлен третий этаж административного здания.

Ход работ контролируют глава города Николай Козловским и глава администрации Великих Лук Виктор Каменский, а завершить реконструкцию планируется уже к осени этого года.