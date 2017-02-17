0
13:40
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»
12:20
18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»
12:02
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
18:00
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
12:22
Союз архитекторов России: Пскову необходимо встроиться в систему критериев ЮНЕСКО
12:16
В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове
23:18
XXIV Пушкинский театральный фестиваль: Pro et contra в соцсетях
Еще новости
Культура

Лучшие культурно-досуговые учреждения Псковской области поделились опытом работы

15 февраля в областном центре народного творчества состоялся круглый стол по теме «Итоги работы культурно-досуговых учреждений (КДУ) Псковской области за 2016 год и задачи на 2017 год». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре, открыла встречу директор центра народного творчества, заслуженный работник культуры РФ Лариса Федорова. В своем докладе она проанализировала деятельность КДУ за 2016 год и рассказала о предстоящих совместных проектах центра и муниципальных клубных учреждений. Отметим, что всего в Псковской области работают 395 культурно-досуговых учреждений, из которых 331 — на селе.

В мероприятии приняли участие руководители 22 центров культуры и сельских ДК и клубов, которые в своем районе стали победителями рейтинга по 16 критериям оценки. В рамках круглого стола каждый представитель района рассказал об интересных инновационных направлениях своей деятельности и проиллюстрировал в форме презентации опыт работы лучшего сельского клубного учреждения.

В Бежаницком районе лучшим признали Махновский сельский центр культуры; в Великолукском районе – Булынинский СДК; в Гдовском районе — Черневский СДК; Красногородском районе — Платишенский сельский клуб; в Куньинском районе — Ущицкий СДК; в Локнянском районе — Башовский СДК; в Невельском районе — Новохованский СДК; в Новосокольническом районе — Руновский СДК; в Опочецком районе — Глубоковский СДК; Островском районе — Скуратовский сельский клуб; Печорском районе — Круппский СДК; Порховском районе — Славковский социально-культурный комплекс и Верхнемостский СДК; Псковском районе — Писковичский культурно-досуговый центр; Пустошкинском районе — Долосецкий СДК; Пушкиногорском районе — Васильевский СДК; Пыталовском районе— Линовский СДК; Себежском районе — Красненский сельский клуб; Стругокрасненском районе — Новосельский СДК.

Участникам круглого стола был продемонстрирован видеофильм о совместной работе Центра народного творчества и КДУ области по организации хоровых праздников. Материалы круглого стола в виде презентаций будут размещены на сайте ПОЦНТ в разделе «Мультимедийная библиотека».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»
17 февраля 2017
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»
18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»
17 февраля 2017
18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
15 февраля 2017
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
Союз архитекторов России: Пскову необходимо встроиться в систему критериев ЮНЕСКО
15 февраля 2017
Союз архитекторов России: Пскову необходимо встроиться в систему критериев ЮНЕСКО
В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове
15 февраля 2017
В 2017 году начнется работа над проектом реставрации Гремячей башни в Пскове 2
Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря определён как приоритетный объект для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
13 февраля 2017
Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря определён как приоритетный объект для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 10-й (ВИДЕО)
12 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 10-й (ВИДЕО) 2

Идет загрузка...