Лучшие культурно-досуговые учреждения Псковской области поделились опытом работы

16:56, 17 февраля 2017, ПАИ

15 февраля в областном центре народного творчества состоялся круглый стол по теме «Итоги работы культурно-досуговых учреждений (КДУ) Псковской области за 2016 год и задачи на 2017 год». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре, открыла встречу директор центра народного творчества, заслуженный работник культуры РФ Лариса Федорова. В своем докладе она проанализировала деятельность КДУ за 2016 год и рассказала о предстоящих совместных проектах центра и муниципальных клубных учреждений. Отметим, что всего в Псковской области работают 395 культурно-досуговых учреждений, из которых 331 — на селе.

В мероприятии приняли участие руководители 22 центров культуры и сельских ДК и клубов, которые в своем районе стали победителями рейтинга по 16 критериям оценки. В рамках круглого стола каждый представитель района рассказал об интересных инновационных направлениях своей деятельности и проиллюстрировал в форме презентации опыт работы лучшего сельского клубного учреждения.

В Бежаницком районе лучшим признали Махновский сельский центр культуры; в Великолукском районе – Булынинский СДК; в Гдовском районе — Черневский СДК; Красногородском районе — Платишенский сельский клуб; в Куньинском районе — Ущицкий СДК; в Локнянском районе — Башовский СДК; в Невельском районе — Новохованский СДК; в Новосокольническом районе — Руновский СДК; в Опочецком районе — Глубоковский СДК; Островском районе — Скуратовский сельский клуб; Печорском районе — Круппский СДК; Порховском районе — Славковский социально-культурный комплекс и Верхнемостский СДК; Псковском районе — Писковичский культурно-досуговый центр; Пустошкинском районе — Долосецкий СДК; Пушкиногорском районе — Васильевский СДК; Пыталовском районе— Линовский СДК; Себежском районе — Красненский сельский клуб; Стругокрасненском районе — Новосельский СДК.

Участникам круглого стола был продемонстрирован видеофильм о совместной работе Центра народного творчества и КДУ области по организации хоровых праздников. Материалы круглого стола в виде презентаций будут размещены на сайте ПОЦНТ в разделе «Мультимедийная библиотека».