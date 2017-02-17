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Общество

В псковском УФСИН провели обследование подведомственных учреждений

В первой половине февраля комиссия УФСИН России по Псковской области провела обследование объектов, подлежащих охране, а также транспорта, на котором осуществляется конвоирование осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, возглавил комиссию заместитель начальника Управления Александр Соловьёв.

Фото пресс-службы ведомства

Обследование объектов с целью определения состояния и надежности инженерно-технических средств охраны и надзора, уязвимых в побеговом отношении мест проводится один раз в полугодие и является первым этапом подготовки к лету.

Результаты комиссионного обследования и все выявленные недостатки были доведены до заинтересованных лиц, составлен комплексный план по их устранению. На последующих этапах перед специалистами всех служб учреждений будут стоять задачи по подготовке объектов, специального автомобильного транспорта и личного состава к несению службы в летний период.

Все специалисты, задействованные в комиссионном обследовании и подготовке объектов, знают, что от качества выполненных работ зависит надежность охраны, отметили в УФСИН.

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