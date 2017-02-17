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Общество

Еще 13 молодых семей Псковской области получат субсидию на улучшение жилищных условий

В этом году еще 13 молодых семей Псковской области получат субсидию на приобретение жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения региона.

На решение жилищного вопроса будут направлены более 12 млн рублей, из них 7 млн — средства областного бюджета. Социальную выплату получат семьи, состоящие в сводном списке 2012 года.

Напомним, молодая семья — участница целевой подпрограммы имеет право оформить жилищный кредит на приобретение или строительство жилого помещения до получения свидетельства о праве на социальную выплату. В дальнейшем субсидию можно использовать для погашения основного долга или процентов по кредиту.

Одно из условий участия в подпрограмме — возраст обоих супругов (или родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет включительно. Молодая семья должна соответствовать возрастному критерию вплоть до включения ее в список претендентов.

Всего за время действия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» более тысячи молодых семей региона смогли улучшить свои жилищные условия.

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