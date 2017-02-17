Глава Пскова оценит состояние и работу Дома офицеров

16:48, 17 февраля 2017, ПАИ

По обращению граждан глава Пскова Иван Цецерский совершит рабочий выезд в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров» с целью оценить состояние здания и работу в целом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, сегодня, 17 февраля, к главе города на прием пришла мама воспитанницы танцевальной студии «Русские узоры», осуществляющей свою деятельность в Доме офицеров. Заявительница изложила ряд трудностей, с которыми сталкивается коллектив и дети. К беседе глава Пскова пригласил также директора бюджетного учреждения Александра Ильенко и педагога студии Ирину Казимир.

Псковичка выразила обеспокоенность пониженной температурой в помещениях, где идут занятия: «Мы устали лечить своих детей». Как пояснила балетмейстер, здание требует ремонта: «Окна старые, одна рама, дыры, здесь не просто сквозит, здесь ветер гуляет». В свою очередь директор Дома офицеров пояснил, что заявка на замену окон свыше 1 млн рублей направлена в Управление культуры города, но средств в этом году на эти цели не предусмотрено. Вопрос с ремонтом также усложняется тем, что здание Дома офицеров входит в комплекс 96-го пехотного Омского полка, объекта культурного наследия регионального значения.

Кроме того, заявительница рассказала, что коллектив на собственные средства купил мебель для студии и самостоятельно пошитые костюмы хранит в костюмерной учреждения: «У родителей есть опасения, что их собственность может быть принята на баланс Дома офицеров». Александр Ильенко исключил такое предположение, обещав заключить с родителями договор о временном хранении, который подготовила заявительница.

Еще один вопрос касался пересмотра штатного расписания учреждения и оплаты труда сотрудников.

По итогам обсуждения глава Пскова пояснил, что ответственность за эффективную работу Дома офицеров несет ее директор и Управление культуры: «Должны быть взвешены все экономические составляющие, если есть внебюджетные источники, их тоже надо учитывать при формировании заработных плат и содержании объекта также. Этот вопрос кроется в эффективном менеджменте».

Для оценки состояния здания и возможных путей выхода из сложившейся ситуации глава Пскова решил выехать на объект совместно с представителями администрации города, чтобы были уже приняты конкретные шаги.