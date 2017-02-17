Вооруженные силы РФ получат в 2017 году около 3,2 тыс. зданий и сооружений

17:19, 17 февраля 2017, ПАИ

В 2017 году Минобороны РФ планирует ввести в эксплуатацию почти 3,2 тыс. зданий и сооружений. Об этом сообщил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«В текущем году предусматривается ввести в эксплуатацию 3166 зданий и сооружений. Это соответственно повысит способность группировок войск решать задачи по предназначению, обеспечит надлежащие условия хранения вооружения, техники и боеприпасов», - сказал Сергей Шойгу.

При этом он заметил, что сбалансированное развитие видов и родов войск Вооруженных сил и темпы перевооружения армии и флота напрямую зависят от готовности современной обеспечивающей инфраструктуры. «В условиях ограниченного бюджетного финансирования планирование мероприятий капитального строительства должно быть всесторонне выверено и учитывать потребности всех видов и родов войск - особенно в объектах, которые влияют на боевую мощь Вооруженных сил», - заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также отметил, что выполнение производственной программы будет находиться на жестком контроле государственного заказчика и Национального центра управления обороной Российской Федерации.