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Общество

Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение

Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ подготовил проект приказа, согласно которому в регионе изменится метод расчета платы за общедомовые нужды (ОДН) с аналогового на расчетный, а платежи граждан за ОДН сократятся в несколько раз. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе администррации региона.

«На следующей неделе совместно с Общественным советом при госкомитете мы проведем широкое обсуждение проекта приказа. Жители области также могут направить в наш адрес свои предложения и дополнения. С проектом приказа можно ознакомиться на сайте госкомитета», — сказал и.о председателя госкомитета Андрей Агапов.

Он также добавил, что в январские счета за ОДН будут перерасчитаны по нормативам декабря прошлого года.

Напомним, с января этого года в регионе был применен новый аналоговый метод расчета платы за ОДН, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды. Такие изменения вызвали волну недовольства среди жителей Псковской области и резкую критику со стороны губернатора Андрея Турчака, который назвал такой подход к работе «банальной чиновничей глупостью» и поручил руководству государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию: разработать новые нормативы и провести перерасчет квитанций за январь.

 

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