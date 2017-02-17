0
19:36
Главврач санатория «Хилово» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание-2016»
19:30
Чемпионат Псковской области по ралли выиграл «Народное признание» в номинации «Событие»
19:26
Движение «СВОЁ!» получило премию «Народное признание- 2016» в номинации «Инициатива»
19:16
Победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Поступок» стал псковский десантник
19:15
Мотогонщик Олег Каранин получил «Народное признание» в номинации «Рекорд»
19:02
Порховский бассейн «Четыре сезона» завоевал «Народное признание» в номинации «Открытие»
18:59
Трое полицейских удостоились «Народного признания» в номинации «Защита»
Еще новости
Общество

Иван Цецерский предложил учредить конкурс научных работ на псковскую тематику

Сегодня, 17 февраля, в ПсковГУ состоялся Торжественный прием молодых ученых - победите-лей конкурсов 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе ОМСУ города.

Гостей приветствовал ректор университета Юрий Демьяненко: «Вы - будущее университета, гарантия его жизнеспособности и успешного развития». 15 победителей и призеров конкурса для молодых научно-педагогических работников и аспирантов ПсковГУ в области научно-исследовательской и образовательной деятельности были награждены специальными дипломами.

Глава города Пскова, член Наблюдательного совета ПсковГУ Иван Цецерский поздравил участников мероприятия с прошедшим недавно Днем российской науки, отметив, что создание исследовательской работы - это кропотливый труд, неустанный поиск и востребованные в обществе выводы. Особые слова признательности глава адресовал ветеранам научной деятельности. Иван Цецерский высказал предложение учредить конкурс научных работ на приз главы города Пскова. Главным условием для участия в конкурсе должна стать псковская тематика: краеведческие, исторические, археологические и другие исследования.

В ходе мероприятия молодые ученые вуза и ветераны научной деятельности были награждены Почетными грамотами главы города Пскова.

Отметим, в 2016 году в ПсковГУ был проведен конкурс в научной и научно-образовательной сферах для аспирантов и молодых научно-педагогических работников ПсковГУ. В конкурсе приняли участие 62 человека, из которых 52 - научно-педагогические работники и 10 - аспиранты. При определении победителей и призёров оценивалось участие конкурсантов в научных проектах и грантах, количество и уровень публикаций молодых учёных: статьи в индексируемых научных изданиях, монографии, учебные и учебно-методические пособия и многое другое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Главврач санатория «Хилово» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание-2016»
17 февраля 2017
Главврач санатория «Хилово» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание-2016»
Чемпионат Псковской области по ралли выиграл «Народное признание» в номинации «Событие»
17 февраля 2017
Чемпионат Псковской области по ралли выиграл «Народное признание» в номинации «Событие»
Движение «СВОЁ!» получило премию «Народное признание- 2016» в номинации «Инициатива»
17 февраля 2017
Движение «СВОЁ!» получило премию «Народное признание- 2016» в номинации «Инициатива»
Победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Поступок» стал псковский десантник
17 февраля 2017
Победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Поступок» стал псковский десантник
Мотогонщик Олег Каранин получил «Народное признание» в номинации «Рекорд»
17 февраля 2017
Мотогонщик Олег Каранин получил «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Порховский бассейн «Четыре сезона» завоевал «Народное признание» в номинации «Открытие»
17 февраля 2017
Порховский бассейн «Четыре сезона» завоевал «Народное признание» в номинации «Открытие»
Трое полицейских удостоились «Народного признания» в номинации «Защита»
17 февраля 2017
Трое полицейских удостоились «Народного признания» в номинации «Защита»
Многофункциональный центр в Пскове стал лучшим в номинации «Сервис» премии «Народное признание - 2016»
17 февраля 2017
Многофункциональный центр в Пскове стал лучшим в номинации «Сервис» премии «Народное признание - 2016»

Идет загрузка...