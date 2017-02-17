0
22:14
Церемония вручения премии "Народное признание - 2016" (ВИДЕО)
20:22
В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей
19:36
Главврач санатория «Хилово» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание-2016»
19:30
Чемпионат Псковской области по ралли выиграл «Народное признание» в номинации «Событие»
19:26
Движение «СВОЁ!» получило премию «Народное признание- 2016» в номинации «Инициатива»
19:16
Победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Поступок» стал псковский десантник
19:15
Мотогонщик Олег Каранин получил «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Еще новости
Общество

В Псковской области проведена операция «Оружие»

С целью выявления и пресечения нарушений правил хранения и ношения гражданского оружия, в Великих Луках в Островском районе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В профилактических мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области и участковые уполномоченные полиции.

По результатам проверок выявлено 6 нарушений гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и правил хранения оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Изъято 6 единиц гражданского оружия, добровольно сдано 5 единиц оружия.

В ходе проверок, сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Церемония вручения премии "Народное признание - 2016" (ВИДЕО)
17 февраля 2017
Церемония вручения премии "Народное признание - 2016" (ВИДЕО)
В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей
17 февраля 2017
В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей
Главврач санатория «Хилово» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание-2016»
17 февраля 2017
Главврач санатория «Хилово» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание-2016»
Чемпионат Псковской области по ралли выиграл «Народное признание» в номинации «Событие»
17 февраля 2017
Чемпионат Псковской области по ралли выиграл «Народное признание» в номинации «Событие»
Движение «СВОЁ!» получило премию «Народное признание- 2016» в номинации «Инициатива»
17 февраля 2017
Движение «СВОЁ!» получило премию «Народное признание- 2016» в номинации «Инициатива»
Победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Поступок» стал псковский десантник
17 февраля 2017
Победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Поступок» стал псковский десантник
Мотогонщик Олег Каранин получил «Народное признание» в номинации «Рекорд»
17 февраля 2017
Мотогонщик Олег Каранин получил «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Порховский бассейн «Четыре сезона» завоевал «Народное признание» в номинации «Открытие»
17 февраля 2017
Порховский бассейн «Четыре сезона» завоевал «Народное признание» в номинации «Открытие»

Идет загрузка...