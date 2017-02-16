ФАС обвинила семь фармкомпаний в создании лекарственного картеля

20:12, 17 февраля 2017, ПАИ

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявила о создании семью фармакологическими компаниями лекарственного картеля. Как рассказал в ходе заседания комиссии начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев, «Комиссия решила ... признать ООО "Росмедкомплект", ООО "Эталон-Трейдинг", ООО "Маркет Фарм", ООО "ПИК", АО "Компания "Интермедсервис", ООО "Сервис-Фарм", ООО "Компания Интермедсервис Фарма"» виновными в заключении и участии соглашений «между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которые привели к поддержанию цен на торгах», пишет Коммерсант.

Напомним, ФАС обнаруживала признаки картеля среди компаний в 2016 году. По данным ведомства, производители лекарств действовали по всей территории России. По версии ФАС, они заключили договор о поддержании цен на торгах при проведении аукционов на поставку медикаментов для государственных нужд.