В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей

20:22, 17 февраля 2017, ПАИ

Специалисты подразделений МЧС России по Псковской области на постоянной основе работают с подрастающим поколением: проводят познавательные экскурсии и викторины, дни открытых дверей, устраивают конкурсы и соревнования, к которым привлекаются ребята разных возрастов. Все это необходимо прежде всего для пропаганды здорового образа жизни, и для того, чтобы приучить детей с малых лет выполнять меры предосторожности в различных сферах жизни. Б этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 17 февраля, в преддверии Международного Дня гражданской обороны в Аварийно-спасательной службе Псковской области прошел день открытых дверей для учащихся МАОУ «Гуманитарный лицей».

Пятиклассники узнали о назначении Аварийно-спасательной службы, о ее структуре и работе спасателей. Юным гостям было показано водолазное оборужование и снаряжение, оснощение вололазного автомобиля, катер на воздушной подушке, на котором можно передвигаться как по суше, так и по воде и тонкому льду, и параплан, который используют при проведении поисковых работ.

Школьникам также была продемонстрирована спасательная техника: дежурно-спасательный автомобиль и резервный автомобиль повышенной проходимости. Без внимания ребят не осталась и «начинка» специальных автомобилей: это и гидравлический инструмент, бензорезы, электрогенераторы и другое аварийно-спасательное оборудование.

Главный специалист по разминированию рассказал, как работают спасатели при обнаружении взрывоопасных предметов, как используется оборудование и снаряжение сапера. Также ребята узнали, что каждый спасатель, кроме специальных навыков, умеет оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.

Настоящий восторг у детей вызвала служебная овчарка, полноправный четвероногий член поисково-спасательного отряда. Ребята стремились погладить ее, расспрашивали кинолога о специфике ее работы.

Пятиклассникам были продемнстрированы снегоход и болотоход, стояящие на вооружении Центра ГИМС.

В ходе экскурсии школьники задавали вопросы, живо интересовались работой спасателей.

Следует отметить, что подобные мероприятия, когда подразделения МЧС России по Псковской области открывают свои двери для посетителей, проходят нередко и способствуют распространению знаний среди населения о работе спасателей и пожарных, а также популяризации этой важнейшей профессии.