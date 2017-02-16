Президент Литвы надеется на увеличение военного присутствия США на границах с Россией
Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила надежду на увеличение военного присутствия США на литовско-российской границе, передает РИА «Новости».
По ее словам, безопасность Европы невозможно обеспечить без участия Пентагона, несмотря на степень инвестиций стран ЕС в оборонительную сферу.
«Мы ожидаем, что присутствие США на европейских границах с Россией будет только увеличиваться», — сказала президент.
Ранее Литва предоставила США право пользования своими военными объектами.