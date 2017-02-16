В Себежском районе на 49-й км автодороги Опочка - Дубровка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

21:12, 17 февраля 2017, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП на 49-й км автодороги Опочка - Дубровка с участием двух легковых автомобилей поступило в 18:15. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.