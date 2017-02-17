Белорусская оппозиция проводит «Марш рассерженных белорусов» в Минске

21:23, 17 февраля 2017, ПАИ

Оппозиция Белоруссии проводит в Минске несанкционированный митинг под названием «Марш рассерженных белорусов», сообщает «РИА Новости». По данным агентства, на Октябрьской площади в центре столицы страны собралось порядка нескольких сотен человек. В их числе наиболее известные оппозиционные политики Белоруссии — Николай Статкевич, Владимир Некляев и Павел Северинец.

Протестующие выступают с лозунгами против «декрета номер три», который вводит налог для «тунеядцев». Они намерены принять резолюцию с требованиями к правительству Белоруссии, а затем пройти маршем по центральным улицам Минска, чтобы передать документ в Министерство по налогам и сборам.

Напомним, в апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому неработающие и не выплачивающие более полугода налоги граждане страны обязаны каждые 12 месяцев уплачивать в государственную казну порядка $200. В качестве наказания за отказ выплачивать обязательный сбор предложен дополнительный штраф или административный арест. По данным Министерства по налогам и сборам Белоруссии, лишь 10% из 470 тыс. получивших извещение оплатили этот налог.