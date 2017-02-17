Депутат предложил давать детям гражданство России без родительского одобрения
Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий предоставлять российское гражданство детям от смешанных браков с согласия одного родителя. Документ зарегистрирован в думской базе законопроектов в пятницу, 17 февраля, пишет Лента.ру.
«Вопрос об отмене требования о получении согласия родителя-иностранца настойчиво ставится организациями и частными лицами из числа соотечественников, проживающих за рубежом в многочисленных обращениях, поступающих в Госдуму. При этом имеется целый ряд широко известных конфликтов,при урегулировании которых фактор наличия или отсутствия у ребенка российского гражданства сыграл первостепенную роль», — говорится в пояснительной записке.
Затулин предлагает внести поправки в федеральный закон «О гражданстве РФ». Они позволят выдавать российское гражданство детям, у которых один из родителей россиянин, по упрощенной схеме. В частности, не будет учитываться мнение второго родителя-иностранца. Поправки касаются в том числе усыновителей.
Законодатель подчеркивает, что нынешняя редакция закона не позволяет российским властям защищать интересы таких детей. В целом «родитель-иностранец оказывается в более выигрышном положении с точки зрения реализации своих родительских прав», отмечается документе.
9 декабря Госдума приняла разработанный Затулиным закон, который разрешает выдавать российские паспорта бывшим советским гражданам в упрощенном порядке еще в течение трех лет — до 2020 года. Эта норма закона до внесения поправок истекала в 2017 году. Если бы закон не был принят, тысячи бывших граждан Советского Союза оказались бы под угрозой депортации из России, отмечал депутат.