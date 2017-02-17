В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину

21:52, 17 февраля 2017, ПАИ

В фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника открылась выставка «Ф.М. Плюшкин – собиратель древностей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

На выставке представлено 11 живописных и графических работ из собрания знаменитого псковского коллекционера, которые дополняют редко или впервые выставляемые предметы из собрания Псковского музея-заповедника.

Открывая выставку, директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв напомнил, что она посвящена 180-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Плюшкина и в очередной раз пожалел, что императорская комиссия в своё время не захотела оставить его коллекцию Псковскому археологическому обществу, а распределила между Эрмитажем, Русским и Этнографическим музеями. Юрий Киселёв также отметил заслуги ныне покойной Риммы Антиповой в деле воссоздания образа замечательного псковского коллекционера и отдельно поздравил своих коллег с выставкой, посвящённой человеку, который стал основоположником музейного дела в Пскове.

Первую экскурсию по новой выставке провела её автор – старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Ольга Кудрявцева. Она рассказала почти о каждом из представленных в трёх витринах предмете, подчеркнув, что из коллекции Ф.М. Плюшкина для этой выставки взяты только живописные и графические работы, а также книги.

Среди них «В горах Китая» Легашова А.М., «Голова римлянина», «Головка девушки», «В храме» неизвестных художников; миниатюрные мужские портреты, литография и гравюра на металле: «Мадонна», «Горный пейзаж», рисунок «Бегство в Египет».

Из собранных Фёдором Михайловичем Плюшкиным книг выставлены на всеобщее обозрение: рукописная книга – «Святцы» 1840-ых гг., подшивки журналов «Русская старина» с суперэкслибрисами Ф.М. Плюшкина на корешках, «Отчет Императорского Российского исторического музея» 1907 года.

Посетителям музея следует также обратить внимание на книгу Загорского П. «Сокращенная анатомия» 1822 года, на верхней крышке переплета которой имеется алая сафьяновая вставка – «За отличные успехи в науках и примерное поведение».

Замечателен «Географический атлас», изданный в Петербурге в 1854 году, в котором представлены не только географические карты, но и планы самых известных городов мира, раскрашенные акварелью гербы и ордена городов Российской империи и других стран.

Из западноевропейских изданий на выставке можно увидеть детскую Библию на французском языке, изданную в Лозанне в 1791 году. Книга была переведена на 15 европейских языков, в том числе и на русский под названием «Сто четыре библейские истории». Её украшают 104 гравюры на металле.

Одним из самых интересных экспонатов также является сборник, включающий 87 гравюр, 83 из которых выполнены французскими мастерами. Это изображения Иисуса Христа, апостолов, католических святых, сюжеты богородичного цикла, притча о блудном сыне, а также гравюры с изображением коронованных особ. Запись на переплете свидетельствует, что в XVIII веке книга принадлежала устюжскому иконописцу Ивану Алексееву, а затем - протоиерею устюжского собора Василию.

Подлинные живописные, графические, работы, книги из собрания Ф.М. Плюшкина дополняют печать сына Федора Михайловича Николая Федоровича Плюшкина, а также предметы из фондов Псковского музея-заповедника.

Напомним, в XIX веке, который ознаменовался знаменитыми археологическими открытиями возрос интерес к истории Пскова и его древностям, который поддерживался царской фамилией. Представители рода Романовых неоднократно посещали Псковскую землю, знакомились с ее достопримечательностями. В 1872 году при Псковском статистическом комитете создается Археологическая комиссия, которая озаботилась изучением древних памятников, городищ, курганов. Одновременно среди псковских дворян, духовенства, купечества появляются коллекционеры древностей. Среди них самыми известными были: Кунинский М.И., подаривший собрание нумизматики Псковской археологической комиссии и редкие книги Псковской духовной семинарии; Богушевский Н.К., собиравший рукописи, автографы, рисунки, книги, медали, монеты; Сутгоф Э.Р., коллекционировавший антикварную мебель, бронзу, фаянс, фарфор, картины.

Но самым популярным в Пскове был частный музей купца II гильдии Федора Михайловича Плюшкина (1837—1911). Интерес к коллекционированию у него зарождается в начале 1870-х гг. От «птичек», «рыбок», «бабочек», «редких растений» он постепенно переходит к собиранию редких монет, медалей, икон, картин, церковной утвари, живописи и графики, миниатюр, автографов, рукописей, редких книг, фарфора, фаянса, предметов народного искусства, часов, оружия. Псковский Плюшкин не только собирал редкости, но и давал возможность желающим посмотреть свои коллекции. Его собрание, насчитывавшее более миллиона экспонатов, располагалось в девяти комнатах двухэтажного дома на Петропавловской улице. Несмотря на то, что Ф.М. Плюшкин получил образование только в городском училище в родном городе Валдае, он постоянно пополнял свои знания. Став членом Псковского археологического общества в 1881 году, он регулярно выписывал журнал «Русская старина», в котором печатались воспоминания, дневники, автобиографии, а также статьи по истории. Федор Михайлович заказывал каталоги и книги у П.П. Шибанова, одного из лучших московских антикваров – букинистов, переписывался с нумизматом и археологом И.И. Толстым, принимая участие в формирование коллекции последнего.

Еще при жизни Ф.М. Плюшкин хотел продать свою коллекцию. Его единственным желанием было оставить ее в России и сохранить собрание как единое целое. Но переписка в 1908 году с Канцелярией Министерства императорского двора не увенчалась успехом.

После смерти коллекционера в 1911 году была создана специальная комиссия, в которую вошли 16 крупнейших специалистов страны для определения значимости и ценности коллекции. Собрание было разобрано, предполагалось его приобрести в собственность государства. Составлены описи, на предметы наклеены ярлычки с номерами. Коллекция до ноября 1913 года находилась в доме Плюшкиных, а затем была перевезена в Поганкины палаты. После оформления всех необходимых документов, в мае 1914 года основная и наиболее ценная часть коллекции была отправлена в Петербург.

В Пскове осталась лишь небольшая часть собрания (около 7500 единиц хранения). Это были: литографии, миниатюры, картины, фотографии, книги, мебель, предметы быта.

Судьба псковской коллекции оказалась трагичной. В первые дни Великой Отечественной войны удалось эвакуировать всего восемь живописных работ из коллекции Плюшкина. Все остальное осталось в оккупированном городе, и было вывезено немцами. Лишь часть этой коллекции вернулась на родину из Германии.

Сегодня в Картинной галерее Псковского музея-заповедника постоянно экспонируются 18 живописных произведений русских и западноевропейских мастеров, и еще 20 работ (гравюры, литографии, картины, миниатюры) из собрания Ф.М Плюшкина хранятся в фондах.

Выставка будет работать в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника (Некрасова,7) до 19 марта 2017 года.

Вход свободный.