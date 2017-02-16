Европарламент проголосовал за создание единой европейской армии

21:59, 17 февраля 2017, ПАИ

Европейский парламент одобрил резолюцию о создании единой европейской армии, сообщает «Би-би-си».

Также на заседании было одобрено усиление централизации Европейского союза и создание поста министра финансов Евросоюза.

За резолюцию, предложенную бывшим премьером Бельгии Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.

По его словам, внутри ЕС необходимо отдавать приоритет решению большинства стран, не дожидаясь одобрения всех членов по тому или иному вопросу.

Вместе с тем, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс после голосования заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.

В ноябре 2016 года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что европейский план по обороне и безопасности не направлен на создание европейской армии, европейских штабных структур или обеспечение территориальной обороны Евросоюза.