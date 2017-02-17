Шувалов предрёк массовое снижение ставок по ипотеке

22:07, 17 февраля 2017, ПАИ

Правительство рассчитывает, что российские банки вслед за Сбербанком снизят ставки по ипотеке. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в правительстве надеялись на снижение ипотечных ставок при смягчении политики Банка России. «Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки [ЦБ] рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок», — сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что сворачивание программы поддержки «Шесть с половиной», которая носила в основном антикризисный характер, будет происходить без ущерба для малого бизнеса.

В рамках программы «Шесть с половиной» была зафиксирована процентная ставка по кредитам в сумме не менее 10 миллионов рублей для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6 процента годовых, для среднего — 9,6 процента. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5 процента годовых.

17 февраля министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что программа субсидирования ипотеки может быть возобновлена. «В случае, если возникнет турбулентность в экономике, мы готовы в любой момент включиться и поддержать отрасль, поддержать программу. Но надеемся, что этого не потребуется», — сказал он Национальной службе новостей (НСН).

Ранее 16 февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с 20 февраля кредитная организация снизит ставку по ипотечному кредитованию на один процентный пункт, до 10,9 процента годовых.

В январе президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.