Мэр Калининграда пожурил женщин за сравнение мужиков с козлами

22:09, 17 февраля 2017, ПАИ

Мэр Калининграда Александр Ярошук считает, что сравнение мужчин с козлами со стороны женщин не оправдано. Такое мнение он высказал в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в преддверии Дня защитника Отечества, пишет Лента.ру.

«Мужики — не козлы, а трудяги, хотя, конечно, в семье не без урода», — сказал градоначальник. Он отметил, что «настоящие мужики — основа всех основ, глава семьи», но признал, что таких сейчас мало.

По мнению Ярошука, представительницы прекрасного пола живут дольше мужчин, потому что не «переживают все в себе», а плачут и кричат. «А мы с этим ходим, грузимся и поэтому меньше живем на 10-15 лет», — посетовал он.