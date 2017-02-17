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Общество

Граждане Республики Грузия предстанут перед судом за незаконное пересечение госграницы РФ в Псковской области

Прокурор Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении четырех уроженцев Республики Грузия. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

В ходе следствия установлено, что 18 декабря 2016 года около 20 часов, обвиняемые, не имея при себе действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию, следуя на автомобиле по шоссе Киев-Санкт-Петербург, незаконно пересекли Государственную границу РФ в районе д. Лобок Невельского района Псковской области.

В этот же день на территории Куньинского района они были задержаны сотрудниками ГИБДД и переданы должностным лицам органов безопасности.

Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.3 ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

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