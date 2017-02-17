В Псковский музей-заповедник приехал на побывку псковский «шишак» из Российского этнографического музея

22:19, 17 февраля 2017, ПАИ

Впервые в Псковском музее-заповеднике выставлен кокошник «шишак» из коллекции Федора Михайловича Плюшкина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, это головной убор XIX века, предоставленный псковичам на время Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга.

Шишак будет гостить в Пскове в связи с тем, что в 2017 году исполняется 180 лет со дня рождения знаменитого псковского коллекционера Ф. М. Плюшкина.

На открытии «Выставки одного предмета» - торопецкого шишака в картинной галерее Псковского музея-заповедника заведующая художественным отделом Ольга Алексеева рассказала, как такие кокошники изготавливались. По её словам, Торопец XIX века был городом мастеров, где помимо всего прочего процветал и жемчужный промысел. По преданию в церковных дворах стояли бочки речного жемчуга, который собирали, пока он ещё не затвердел. Искусство изготовления шитых жемчугом праздничных головных уборов передавали по наследству.

Кокошники-шишаки водружались на голову невестам как знак, что девушка переходит в статус замужней женщины. Количество шишек символизировало пожелание иметь столько же детей.

Поверх кокошника накидывали узорчатый плат, который повязывался бантом под подбородком.

Напомним, с 1871 года и на протяжении почти полувека яркой достопримечательностью Пскова был «Музей древностей» Федора Михайловича Плюшкина (1837 – 1911). Купец первой гильдии, почетный гражданин Пскова, член городской управы и губернского археологического общества, он «отдохновения ради» собрал в своем доме около миллиона разнообразных по происхождению, времени изготовления, художественной и исторической ценности произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, исторических реликвий, артефактов и редких диковинок.

Одним из наиболее обширных отделов собрания был этнографический, где широко был представлен в музее предметный мир русской деревни. Посетитель мог видеть вышитые подзоры и полотенца, изделия из резной кости, кованые ларцы и сундуки, разнообразную металлическую утварь, образцы золотошвейного искусства, ювелирные изделия, а также богато декорированные элементы женского традиционного костюма.

Одним из красивейших предметов женского костюма в этой коллекции был кокошник «шишак» - праздничный головной убор замужней женщины Торопецкого уезда Псковской губернии. Женщины надевали такие шишаки в комплексе с шелковым – штофным, атласным или парчовым – сарафаном, декорированным широкими полосами позумента и рядом ажурных металлических пуговиц и подпоясанным золотой позументной тесьмой или шелковой лентой. Такой сарафан, который также является предметом из «Музея древностей» псковского коллекционера, гости музея смогут увидеть в постоянной экспозиции: «Прикладное искусство Псковского края».

Под этот сарафан надевалась рубаха, пышные рукава которой, вышитые белой нитью тамбуром, заканчивались кружевными манжетами, стянутыми золотыми или жемчужными запонами или лентами.

Как выглядела нарядная торопчанка 19 века, можно увидеть в картинной галерее Псковского музея-заповедника, где экспонируются два характерных женских портрета, выполненные кистью провинциального художника, изобразившего молодых женщин в праздничной одежде.

Надо заметить, что такие богато украшенные жемчугом головные уборы были доступны не всем, ведь стоили эти «шишаки» довольно дорого - от 2 до 7 тысяч рублей серебром. В дешевых вариантах использовался рубленый перламутр или мелкий речной жемчуг, но и их цена была весьма значительной.

Обычно изготовленный на заказ, приобретенный за немалые деньги ко дню свадьбы кокошник, украшал голову женщины по праздникам, знаменательным датам и при посещении церкви в течение всей ее активной жизни. Он бережно сохранялся, передавался по наследству от матери к дочери и служил не одному поколению.

Его с пожеланиями чадородия и долгих лет счастливой семейной жизни сваха торжественно надевала на голову невесты после венчания, знаменуя тем самым изменение ее социовозрастного статуса и переход в разряд замужних женщин. Немногочисленные сохранившиеся к этому времени кокошники по просьбе односельчан нередко передавались владельцами во временное пользование с одной свадьбы на другую.

Кокошник, представленный на выставке, может быть датирован серединой – второй половиной XIX века. В собрании Российского этнографического музея (в то время Этнографического отдела Русского музея) он оказался в 1913 году после того, как император Николай II, подведя итог многолетним переговорам, которые вели представители музея, за 100 000 рублей выкупил коллекцию «Музея древностей» у наследников Ф.М. Плюшкина. После распределения собрания по музеям его этнографическая часть почти полностью была передана в Этнографический отдел.

Шишак из коллекции Фёдора Михайловича Плюшкина будет выставлен на втором этаже картинной галереи Псковского музея-заповедника до 17 марта.