Псковская полиция приглашает на службу

22:25, 17 февраля 2017, ПАИ

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование. Об этом Псковскому агентству информации ообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заработная плата - от 22 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Обращаться телефону: 59-63-19 (отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову).