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Общество

В жилом секторе Пскова прошёл профилактический рейд

17 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с участковым уполномоченным полиции ОП № 1 УМВД по г. Пскову провели профилактический рейд в жилом секторе города Пскова. Рейдом охвачен жилой сектор, расположенный по адресу г. Псков, переулок Дружбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда были распространены информационные листовки в количестве 60 штук, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения нормам и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и газового оборудования, проинструктировано под роспись 10 человек.

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