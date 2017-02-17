В жилом секторе Пскова прошёл профилактический рейд

22:29, 17 февраля 2017, ПАИ

17 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с участковым уполномоченным полиции ОП № 1 УМВД по г. Пскову провели профилактический рейд в жилом секторе города Пскова. Рейдом охвачен жилой сектор, расположенный по адресу г. Псков, переулок Дружбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда были распространены информационные листовки в количестве 60 штук, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения нормам и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и газового оборудования, проинструктировано под роспись 10 человек.