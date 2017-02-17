РБК: сервис Android Pay заработает в России весной

22:44, 17 февраля 2017, ПАИ

Платежный сервис Android Pay, разработанный компанией Google, появится на российском рынке уже весной 2017 года, сообщает РБК со ссылкой сразу на три источника, близкие к крупным банкам. Четвертый информатор издания указывает, что «банки работают над внедрением Android Pay и могут запустить его в ближайшие два-три месяца», то есть в апреле или мае. По его словам, к сервису должны присоединиться Сбербанк и «Альфа-банк».

Android Pay — это третья появившаяся на рынке платежная система, использующая платформу смартфонов для оплаты по типу бесконтактных карт. Две другие — Apple Pay и Samsung Pay — уже действуют в России. Android Pay была анонсирована в 2015 году, охватив сначала территорию США, а затем выйдя на рынок Великобритании, Сингапура, Австралии, Гонконга, Польши, Новой Зеландии Ирландии и Японии. Позднее Антитрастовая служба ЕС начала расследовать деятельность Google, обвинив компанию в недобросовестном использовании контроля над своей платформой Android.