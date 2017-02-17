22 февраля в Псковском колледже искусств пройдёт день открытых дверей

09:57, 18 февраля 2017, ПАИ

В среду, 22 февраля, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдёт день открытых дверей. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации учреждение, профориентационная акция направлена на помощь учащимся старших классов в выборе профессии.

День открытых дверей стартует в 13:00. В программе мероприятия: знакомство с администрацией и преподавателями колледжа, презентация специальностей, мастер-класс по изготовлению масленичного сувенира «Солнышко», фотовыставка «Немного о красоте окружающего мира» фотохудожника, представителя МИД России в Пскове С. Ефименко.

Затем в 14:00 для участников акции пройдёт концерт-обозрение «Парад искусств и творчества». В нём примут участие солисты и творческие коллективы колледжа: оркестр русских народных инструментов под управлением Василия Андреева, ансамбль народной песни «Очелье» (руководитель - Вера Кагазежева), хореографический ансамбль «Юность» (руководитель – Алёна Тагирова). Кроме того, студенты 1 курса специализации «Театральное творчество» представят «Масленичную скоморошину».

Также в этот день в фойе колледжа будет работать консультационный пункт приёмной комиссии.

А администрации колледжа отметили, что это первый из 4-х запланированных Дней открытых дверей.

Адрес отделения культуры и искусств колледжа: Псков, улица Набат, 5. Телефон для справок: 60-00-24.