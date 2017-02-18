Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников

10:13, 18 февраля 2017, ПАИ

Для участия в соревнованиях по кобудо, которые пройдут в воскресенье, 19 февраля, на стадионе «Электрон», заявки подали 152 спортсмена из 4 городов — Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Нелидово (Тверская область). Как сообщила Псковскому агентству информации руководитель региональной федерации кобудо Дина Дымова, это рекордное количество участников для соревнований по этому виду спорта в Пскове.

Она отметила, что 19 февраля на «Электроне» состоятся чемпионат (18+), первенство (14-17 лет) и детские областные соревнования (10-13 лет) по кобудо.

Соревнования начнутся 11.00. Торжественная часть и показательные выступления — в 13.00. Вход свободный.

Отметим, кобудо - вид спорта, созданный на основе японской версии рукопашного боя. Оригинальная экипировка и правила позволяют применять разнообразную технику включая удары, броски, добивания, но защищают спортсмена от травм.