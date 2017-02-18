«Псков-747» сегодня проведёт товарищеский матч в Белоруссии с «Нафтаном» из Новополоцка

10:27, 18 февраля 2017, ПАИ

Сегодня футбольный клуб «Псков-747» проведёт товарищеский матч в Белоруссии с командой «Нафтан» из Новополоцка.

Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе псковского клуба Андрей Лупанов, на игру сине-белые отправились в следующем составе:

вратари — Денис Трункин и Денис Долгий;

и защитники — Игорь Сурин (капитан), Андрей Крупенин, Игорь Курбанов, Кирилл Турчин, Дмитрий Смирнов;

(капитан), полузащитники — Антон Ременчик, Владислав Орлов, Василий Алейников, Сергей Бухаров, Максим Сидорович;

нападающие — Антон Шишаев, Николай Павлов, Герман Амрахов.

Таким образом, в матче не примёт участие защитники Игорь Недорезов и Артем Васильев, а также полузащитники Руслан Суродин и Валентин Бабков. По словам главного тренера команды Игоря Васильева, все эти футболисты восстанавливаются после различных травм. При этом Бабков надолго выбыл из строя: он получил тяжёлую травму за Зимнем турнире МРО «Северо-Запад», медики подозревают разрыв связок.

В состав также не попал Денис Поляков, который близок к подписанию контракта с эстонским футбольным клубом «Нарва-Транс».

Отметим, сегодняшний матч пройдёт в Новополоцке на искусственном поле стадиона «Атлант» в 14:30.