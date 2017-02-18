«Псков-747» сегодня проведёт товарищеский матч в Белоруссии с «Нафтаном» из Новополоцка
Сегодня футбольный клуб «Псков-747» проведёт товарищеский матч в Белоруссии с командой «Нафтан» из Новополоцка.
Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе псковского клуба Андрей Лупанов, на игру сине-белые отправились в следующем составе:
- вратари — Денис Трункин и Денис Долгий;
- защитники — Игорь Сурин (капитан), Андрей Крупенин, Игорь Курбанов, Кирилл Турчин, Дмитрий Смирнов;
- полузащитники — Антон Ременчик, Владислав Орлов, Василий Алейников, Сергей Бухаров, Максим Сидорович;
- нападающие — Антон Шишаев, Николай Павлов, Герман Амрахов.
Таким образом, в матче не примёт участие защитники Игорь Недорезов и Артем Васильев, а также полузащитники Руслан Суродин и Валентин Бабков. По словам главного тренера команды Игоря Васильева, все эти футболисты восстанавливаются после различных травм. При этом Бабков надолго выбыл из строя: он получил тяжёлую травму за Зимнем турнире МРО «Северо-Запад», медики подозревают разрыв связок.
В состав также не попал Денис Поляков, который близок к подписанию контракта с эстонским футбольным клубом «Нарва-Транс».
Отметим, сегодняшний матч пройдёт в Новополоцке на искусственном поле стадиона «Атлант» в 14:30.