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Политика

Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа

Новый президент США Дональд Трамп в своём официальном аккунте в Twitter назвал ряд ведущих американских СМИ врагами народа за публикацию недостоверных сведений.

Как сообщает «Интерфакс», в посте президента сказано: «Распространяющие фейковые новость СМИ (@nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) - это не мои враги, а враги американского народа».

Напомним, это не первое критическое высказывание Трампа о качестве работы американских меди. Так, на первой же пресс-конференции в качестве главы государства, которая прошла 11 января, он не дал задать вопрос репортеру CNN, обвинив телеканал в создании фальшивых новостей: перед этим телеканал опубликовал со ссылкой на информированный источник непроверенную информацию о том, что новоиспечённый президент ранее останавливался в Москве в номере, где ранее селился Барак Обама с супругой, и устраивал там оргии.

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