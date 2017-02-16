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В Харькове вооруженные группировки устроили перестрелку из-за блокады Донбасса

Накануне вечером, 17 февраля, в спальном районе Харькова Алексеевка представители нескольких вооружённых группировок устроили перестрелку из-за блокады Донбасса.

Как сообщает tsn.ua  со ссылкой на главного редактора харьковского издания Newsroom Павла Федосенко, в перестрелке принимали участие представители добровольческого батальона «Донбасс» и члены «Восточного корпуса». В результате ранения живота и грудной клетки получил водитель «Восточного корпуса» Игорь Пушкарев. 

Сообщается, что после перестрелки люди в камуфляжной форме, которые предположительно относятся к батальону «Донбасс», забаррикадировались в детском саду, но впоследствие всё же сдались полицейским.

По словам лидера гражданского корпуса «Азов» Олега Ширяева, перестрелка возникла из-за конфликта по поводу блокады поставок угля в Донбассе. Известно, что «Восточный корпус» не поддержал блокаду.

Пресс-служба Главного управления нацполиции в Харьковской области сообщила, что в результате инцидента были задержаны 9 человек, у которых изъято оружие.

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