17 февраля в Псковской области было зарегистрировано 30 преступлений

11:55, 18 февраля 2017, ПАИ

В пятницу, 17 февраля, в органы внутренних дел Псковской области поступило 45 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, в оперативных сводках ведомства за этот день зарегистрировано 30 преступлений, в том числе 8 краж чужого имущества.

При этом вчера полицейские установили личности 22 лиц, подозреваемых в совершении преступлений: 5 из них ранее судимы, 9 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Также в пятницу сотрудники ГИБДД задержали 3 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а в целом выявили 420 нарушений Правил дорожного движения.