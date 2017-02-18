В результате столкновения под Псковом газовоза с внедорожником пострадал водитель легкового авто

12:15, 18 февраля 2017, ПАИ

В результате столкновения газовоза с внедорожником, произошедшего в пятницу, 17 февраля, под Псковом на 301 км трассы Р-23 (М-20) Петербург — Псков — Невель, утечки газа не произошло. Как стало известно псковскому агентству информации, на трассе около 09:00 столкнулись большегрузный автомобиль Volvo FM12 с госномером Москвы, перевозивший 16 тонн газа пропан, а также легковой автомобиля марки Jeep.

В результате столкновения водитель внедорожника был получил травму, находился без сознания и был госпитализирован в Псковскую областную клиническую больницу.

Цистерна с газом повреждений не получила и осталась на колесах. В 14:20 прицеп со сжиженным газом был отбуксирован в Псков.